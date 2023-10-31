31 октября, 06:01,
обновлено 31 октября, 06:18
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ за сутки атаковал 300 военных целей ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля ликвидировала большое количество террористов, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по 300 военным целям радикалов ХАМАС в секторе Газа, в ходе расширенных наземных операций в палестинском анклаве в боях было ликвидировано большое количество террористов. Об этом сообщила армейская пресс-служба

"В ходе расширенных наземных операций было убито множество террористов ХАМАС, были поражены сотни военных целей. За сутки объединенные боевые подразделения ЦАХАЛ поразили 300 объектов террористической организации ХАМАС, включая противотанковые и ракетные пусковые установки в шахтах, а также военные комплексы внутри подземных туннелей", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "в ходе наземных операций солдаты несколько раз вступали в бой с террористическими ячейками, которые обстреливали их противотанковыми ракетами и вели по ним пулеметный огонь". "Солдаты уничтожали террористов и направляли летательные аппараты для нанесения ударов в режиме реального времени по военным объектам и террористической инфраструктуре", - отмечается в заявлении. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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