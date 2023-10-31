В Саудовской Аравии призвали к прекращению огня в Газе

Министр обороны принц Халед бен Сальман Аль Сауд также заявил о необходимости работы над восстановлением мирного процесса для соблюдения прав палестинского народа

ДУБАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном призвал к прекращению огня в секторе Газа и обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в анклав. Об этом сообщило Минобороны королевства.

"Его высочество министр обороны [Саудовской Аравии] указал на необходимость прекращения огня в [секторе] Газа, защиты гражданского населения, прекращения принудительного перемещения [людей], обеспечения беспрепятственной отправки гуманитарной помощи", - следует из заявления ведомства, текст которого распространило Саудовское агентство печати. Глава Министерства обороны Саудовской Аравии также призвал работать над восстановлением мирного процесса для соблюдения прав палестинского народа и создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Салливан принял принца Халеда в Белом доме. Они обсудили "текущие усилия по укреплению сотрудничества в области обороны между США и Саудовской Аравией", а также ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.