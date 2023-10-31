Боевое крыло ХАМАС заявило об ударе по трем израильским БТР на севере Газы

Ракетный удар нанесла группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама"

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, утверждает, что нанесла ракетный удар по трем израильским бронетранспортерам на севере сектора Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

"Бойцы "Бригад [Иззэддина] аль-Кассама" открыли огонь из засады по БТР, вторгшимся на территорию сектора Газа на севере. В результате был нанесен удар по трем БТР снарядами "Аль-Ясин-105", - говорится в сообщении.

30 октября организация также заявила о нанесении удара по израильскому бронетранспортеру. Тогда боевая машина заехала в восточную часть района Аз-Зейтун, расположенного на востоке города Газа.