31 октября, 06:25,
обновлено 31 октября, 06:47
Палестино-израильский конфликт

Боевое крыло ХАМАС заявило об ударе по трем израильским БТР на севере Газы

Ракетный удар нанесла группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама"

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, утверждает, что нанесла ракетный удар по трем израильским бронетранспортерам на севере сектора Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Бойцы "Бригад [Иззэддина] аль-Кассама" открыли огонь из засады по БТР, вторгшимся на территорию сектора Газа на севере. В результате был нанесен удар по трем БТР снарядами "Аль-Ясин-105", - говорится в сообщении.

30 октября организация также заявила о нанесении удара по израильскому бронетранспортеру. Тогда боевая машина заехала в восточную часть района Аз-Зейтун, расположенного на востоке города Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация