31 октября, 06:45
Военная операция на Украине

Politico: представители ЕС поедут в США в надежде заручиться поддержкой для Украины

По мнению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, призывы сработают, если их услышат обычные граждане Соединенных Штатов

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Европейские политики намерены отправиться в США, чтобы добиться поддержки Украины со стороны американской общественности, в ответ на призывы законодателей от Республиканской партии сократить военную и финансовую помощь Киеву. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис газете Politico.

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"Нам нужно найти способы привлечь внимание общественности по обеим сторонам Атлантики - не забывая о том, что там есть свой электорат, который видит проблемы под определенным углом. <...> У нас есть план отправиться в отдельные [американские] штаты, чтобы встретиться там, к примеру, с компаниями, которые продают вооружения, которые создают рабочие места в США. Большая часть денег, потраченных на Украину, шла все же из США", - сказал он. По его мнению, призывы к продолжению помощи должны сработать, если их услышат обычные граждане, зависящие от политического курса США.

Министр не пояснил, представители каких стран ЕС могут направиться в Соединенные Штаты с подобными целями. Премьер Эстонии Кая Каллас в комментарии изданию отметила, что ее страна и раньше работала в этом направлении. "Министр иностранных дел Эстонии был в [штате] Арканзас, говорил с гражданами, делился своими взглядами, так что мы все время что-то делаем", - отметила она.

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм, который поддерживает оказание помощи Киеву, заявил изданию, что "общественное мнение важно, но отказ от поддержки Украины не поможет США в долгосрочной перспективе".

Американская администрация во главе с президентом-демократом Джо Байденом 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Еще $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и некоторым другим странам в сферах экономики и безопасности. Однако некоторые американские законодатели от Республиканской партии, находящейся в оппозиции, публично отказываются поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи. В свете резкого обострения ближневосточного конфликта некоторые республиканцы заговорили о необходимости переориентации военной помощи Украине на Израиль. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияКаллас, КаяВоенная операция на Украине
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