ЦАХАЛ нанес удар по командиру одного из батальонов ХАМАС в секторе Газа

Речь идет о командире батальона "Бейт-Лахия" северной бригады ХАМАС Насиме Абу Аджине

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 30 октября нанесли удар в секторе Газа по командиру батальона "Бейт-Лахия" северной бригады ХАМАС Насиму Абу Аджине. Об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что он руководил резней 7 октября в приграничных с анклавом израильских населенных пунктах Эрез и Нетив ха-Асара.

"Истребители, руководствуясь разведывательной информацией армейской разведки АМАН и Службы общей безопасности (ШАБАК), вчера (30 октября - прим. ТАСС) нанесли удар по командиру батальона "Бейт-Лахия" северной бригады ХАМАС Насиму Абу Аджине, который 7 октября руководил резней в кибуце Эрез и мошаве Нетив ха-Асара", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что "его [Аджины] устранение наносит существенный ущерб усилиям террористической организации ХАМАС по срыву наземных операций ЦАХАЛ" в секторе Газа. Военные добавили, что Аджина "ранее командовал воздушными силами ХАМАС" и "принимал участие в разработке проектов террористической организации по использованию беспилотников и парапланов".