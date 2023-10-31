Экстренный саммит Совета Лиги арабских государств состоится 11 ноября в Эр-Рияде

Лидеры арабских стран намерены "обсудить продолжающуюся с 7 октября израильскую агрессию против палестинского народа в секторе Газа"

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на высшем уровне пройдет 11 ноября в столице Саудовской Аравии. Об этом сообщил помощник генсека ЛАГ Хусам Заки.

"Генеральный секретариат получил официальный запрос от Палестины и Королевства Саудовская Аравия о проведении внеочередной сессии Совета Лиги арабских государств на высшем уровне под руководством Саудовской Аравии <...> в Эр-Рияде 11 ноября", - говорится в заявлении помощника. Как подчеркнул Заки, лидеры арабских стран намерены "обсудить продолжающуюся с 7 октября израильскую агрессию против палестинского народа в секторе Газа".

Заки уточнил в комментарии телеканалу Sky News Arabia, что участникам встречи были отправлены саудовский и палестинский варианты меморандума. По словам помощника генсека, в требованиях палестинцев и позиции Саудовской Аравии есть расхождения. "Предлагается, чтобы лидеры обсудили общую ситуацию ко дню встречи", - сказал он, подчеркивая, что "основная цель [саммита Совета ЛАГ] - не дать войне причинить больший ущерб палестинским гражданам".

Как сообщил со своей стороны агентству MENA постпред Палестины при ЛАГ Муханад аль-Аклук, саммит "пошлет мировому сообществу сигнал о том, что Израиль не должен быть выше международного права". По его словам, Палестина ожидает, что "арабские браться разделят с палестинским руководством и народом ответственность в это тяжелое время, когда палестинцы подвергаются геноциду, насильственному перемещению, этническим чисткам".

28 октября президент Палестины Махмуд Аббас обратился к лидерам арабских стран с просьбой созвать экстренный саммит, чтобы "остановить израильскую агрессию против палестинского народа".