NYT: Вашингтон занял более критичную позицию в отношении действий Израиля в Газе

По данным газеты, гуманитарный кризис и многочисленные жертвы "вызвали возмущение в США"

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена стала более критично относиться к борьбе Израиля с палестинским движением ХАМАС на фоне гуманитарного кризиса и роста числа погибших в секторе Газа. Такое мнение выразили журналисты газеты The New York Times (NYT) Майкл Д. Шир, Дэвид Э. Сэнгер и Эдвард Вонг.

По их оценкам, посыл президента за последние три недели "претерпел значительные изменения". Если первоначально глава Белого дома "подчеркнуто присоединился к охватившему Израиль трауру", то теперь Байден и его высокопоставленные военные и дипломатические чиновники стали "более критично относиться" к реакции Израиля на атаки ХАМАС. Авторы ссылаются на заявления представителей администрации, согласно которым "смена тональности и содержания" американского посыла была спровоцирована гуманитарным кризисом и многочисленными жертвами в секторе Газа, которые "вызвали возмущение в США и во всем мире".

Как отмечают авторы статьи, президент и его помощники все еще надеются, что новый виток конфликта между Израилем и ХАМАС в конечном счете приведет к возобновлению переговоров о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Они также рассчитывают, что эскалация может способствовать возвращению к переговорам по решению палестино-израильского вопроса на основе принципа создания двух независимых государств, чему, как пишут журналисты, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху давно сопротивляется.