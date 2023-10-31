Глава МИД Италии считает, что "Хезболлах" не будет вторгаться в Израиль

Антонио Таяни также отметил, что "Палестина имеет право на собственное государство"

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил мнение, что шиитская организация "Хезболлах" не будет вторгаться в Израиль.

"Я не думаю, что "Хезболлах" предпримет вторжение в Израиль. Я бы не назвал происходящее в эти дни просто стычками, но сейчас мы не видим всеобщего столкновения в Южном Ливане. Цель, к которой мы должны стремиться, - это два народа, два государства", - сказал он в интервью газете La Stampa. Министр отметил, что "Палестина имеет право на собственное государство" и, чтобы "одолеть ХАМАС", нужно "дать перспективу этому стремлению".

Таяни напомнил об уже прибывшем в Египет рейсе с итальянской гуманитарной помощью для населения сектора Газа на сумму €60 тыс. и добавил, что во вторник вылетит еще один борт ВВС страны. Также итальянский министр прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы. "Мы должны всеми силами осуждать и предотвращать происшествия, подобные произошедшему в аэропорту Дагестана, где охотились на евреев. То же самое касается и исламофобии", - продолжил глава МИД Италии.

Таяни также подтвердил намерение отправить Украине восьмой пакет военной помощи. Он утверждает, что Россия "пытается воспользоваться тем, что происходит на Ближнем Востоке". "Мы поддерживаем Украину, но мы не воюем с Россией", - сказал он.

Напряженность продолжает нарастать и на северной границе Израиля, где регулярно фиксируются обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, целью становятся объекты "Хезболлах". Власти Израиля заявили ранее о начале эвакуации гражданских лиц из населенных пунктов, расположенных в приграничной полосе на расстоянии до 5 км от границы с Ливаном.