Эксперт заявил, что РФ и Турция могут сыграть позитивную роль для мира на Ближнем Востоке

Директор Турецкого центра азиатско-тихоокеанских исследований профессор Сельчук Чолакоглу отметил, что Москва и Анкара "могли бы выработать совместный подход к стабилизации и устойчивому развитию в этих странах"

ПЕКИН, 31 октября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Москва и Анкара ведут конструктивный диалог и могут способствовать установлению мира на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Турецкого центра азиатско-тихоокеанских исследований в Анкаре профессор Сельчук Чолакоглу на полях 10-го Сяншаньского форума в Пекине.

"Турция и Россия могут сыграть позитивную и конструктивную роль для миротворчества по палестинскому вопросу, а также в восстановлении Сирии, Ирака и Ливии", - сказал профессор. По его словам, Москва и Анкара "могли бы выработать совместный подход к стабилизации и устойчивому развитию в этих странах".

Несмотря на напряженность в отношениях России и НАТО, Турции удалось сохранить партнерские связи с РФ, отметил Чолакоглу. "Анкара и Москва ведут очень конструктивный диалог с момента запуска астанинского формата по Сирии в 2017 году", - сказал он. "Несмотря на различия в политике и поддержку различных групп в Сирии, обе страны очень успешно разработали определенный механизм управления этими различиями, не допустив роста напряженности в отношениях", - указал профессор.

В качестве примеров успешного сотрудничества России и Турции Чолакоглу привел растущий товарооборот между странами, а также строительство Росатомом первой в Турции атомной электростанции "Аккую".

10-й Сяншаньский форум по безопасности во вторник завершился в Пекине. Помимо ученых и дипломатов, на нем присутствовали официальные военные делегации более чем из 90 стран, включая РФ, Великобританию, Иран, Саудовскую Аравию и США. Примерно треть участников была представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов. Форум посетили около 1 800 человек. Участники мероприятия обменялись мнениями по глобальной и региональной безопасности, уделив особое внимание Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудили вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками.