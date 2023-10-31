В Китае назвали "злоупотреблением силой" запрет WeChat в госструктурах Канады

По мнению китайского МИД, такое решение продиктовано "идеологическими предрассудками"

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Китай выражает Канаде протест в связи с введением запрета на использование китайского приложения WeChat на смартфонах канадских чиновников. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Власти Канады злоупотребляют силой государственного аппарата и без наличия рациональных оснований оказывают давление на предприятия отдельных стран. Китай решительно против подобных действий", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос французского журналиста, который попросил прокомментировать введение запрета на WeChat в канадских госучреждениях.

Как уточнил официальный представитель, правительство Канады применяет рестрикции в отношении китайских компаний "под предлогом защиты данных и при отсутствии каких-либо доказательств".

"Это типичное абстрагирование понятия государственной безопасности", - добавил он. - "Надеемся, что Канада отбросит в сторону идеологические предрассудки, будет придерживаться принципов рыночной экономики и обеспечит предприятиям КНР справедливую и недискриминационную деловую среду".

30 октября власти Канады запретили чиновникам использовать на служебных телефонах приложение WeChat. Такое решение, как отмечается, было принято из соображений государственной безопасности.