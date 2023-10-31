31 октября, 08:00
Палестино-израильский конфликт

Министр связи Израиля призвал прекратить вещание ливанского телеканала Al Mayadeen

Шломо Каръи считает, что это СМИ служит в качестве рупора шиитского формирования "Хезболлах" и "может даже рассматриваться как одно из его подразделений, действующих при поддержке Ирана"

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Министр связи Израиля Шломо Каръи призвал созвать заседание правительства и обсудить прекращение вещания ливанского телеканала Al Mayadeen. Об этом он заявил в комментарии для гостелерадиокомпании Kan.

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По мнению Каръи, Al Mayadeen служит в качестве рупора ливанского шиитского формирования "Хезболлах" и "может даже рассматриваться как одно из его подразделений, действующих при поддержке Ирана". Телеканал, считает он, в своих передачах занимается "открытым подстрекательством к совершению различных действий против Израиля, ставит под угрозу военнослужащих еврейского государства и серьезно вредит его национальной безопасности".

20 октября Kan сообщила, что правительство Израиля утвердило правила, которые позволят оперативно закрывать нарушающие их представительства СМИ, в частности бюро катарского телеканала Al Jazeera. 16 октября израильская служба разведки "Моссад" поддержала предложение Каръи о закрытии бюро телеканала.

Газета The Times of Israel проинформировала 20 октября, что новые правила позволяют израильским властям закрывать бюро иностранных новостных каналов во время таких чрезвычайных ситуаций, как нападение боевиков движения ХАМАС из сектора Газа, если публикации или трансляции наносят ущерб национальной безопасности. Новые правила имеют обратную силу, то есть трансляции катарского телеканала с момента начала военных действий могут стать основанием для закрытия его бюро в еврейском государстве, поясняет The Times of Israel. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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