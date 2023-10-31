ЕП осудил атаки израильских поселенцев на палестинцев на Западном берегу реки Иордан

МИД Франции ранее призвал власти Израиля незамедлительно принять меры для защиты палестинского населения на Западном берегу реки Иордан

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) поддерживает позицию МИД Франции и осуждает нападения израильских поселенцев на палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявила председатель ЕП Роберта Метсола.

"Да, это позиция Европейского парламента", - сказала она в эфире радиостанции France Inter, отвечая на соответствующий вопрос.

29 октября МИД Франции опубликовал коммюнике, в котором призвал власти Израиля незамедлительно принять меры для защиты палестинского населения на Западном берегу реки Иордан. Также ведомство осудило атаки на палестинцев и угрозы в их адрес со стороны поселенцев.