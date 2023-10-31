Лебедев заявил о важности взаимодействия СНГ, ШОС и ОДКБ для сопротивления давлению Запада

Генсек Содружества также сообщил, что позитивно оценивает стремление Белоруссии присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Взаимодействие Содружества Независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) очень важно для совместного противодействия давлению со стороны Запада. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Я бы назвал это взаимодействие поступательным. Мы углубляем взаимодействие, стараемся найти новые точки соприкосновения, регулярно встречаемся. <...> Я уже не говорю о том, что проводятся совместные военные учения стран ШОС и ОДКБ, СНГ, антитеррористические учения. <...> Это все способствует укреплению нашего взаимодействия. В нынешней ситуации нам представляется, что взаимодействие этих структур очень важно в плане, скажем так, сопротивления тому давлению, которое оказывается на нас коллективным Западом. Не только на страны Содружества, но и на страны Шанхайской организации сотрудничества", - сказал он журналистам в Минске перед началом очередного заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ.

Лебедев подчеркнул, что участником СНГ, ШОС и ОДКБ "нужно быть вместе, нужно координировать свою деятельность". "Нам нужно дать коллективный отпор тем нападкам и тому давлению, которые оказываются со стороны коллективного Запада", - заявил генсек Содружества.

Он добавил, что позитивно оценивает стремление Белоруссии к скорейшему присоединению к ШОС. "Это логичное желание Республики Беларусь. <...> Я недавно участвовал в заседании Совета глав правительств стран ШОС. И, к моему удовлетворению, большинство стран - членов ШОС высказались за скорейшее предоставление Беларуси полноправного членства в этой Шанхайской организации сотрудничества. Это хорошо. Мне кажется, это укрепит организацию. И это будет способствовать укреплению международных позиций Республики Беларусь", - добавил Лебедев.

В настоящее время участниками ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран. Процедура приема в организацию Белоруссии, которая с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации, была запущена на саммите ШОС, состоявшемся в середине сентября 2022 года в Самарканде. В июле 2023 года на встрече в Нью-Дели лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к объединению. Ожидается, что процесс вступления Минска в ШОС завершится к очередному саммиту организации, который планируется в 2024 году в Астане.