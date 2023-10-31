Bloomberg: Макрон намерен договориться о наращивании поставок урана из Средней Азии

По данным агентства, одной из целей визита президента Франции станет попытка повлиять на бывшие советские республики, чтобы они сделали шаги для "снижения уровня зависимости от России"

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен договориться о наращивании поставок урана из Казахстана и Узбекистана во время визита в среднеазиатские республики, который пройдет 1-2 ноября. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно указывает со ссылкой на источники, что основной целью поездки станет "укрепление энергобезопасности" Франции в плане снижения зависимости республики от российских топливных поставок. Одним из ключевых пунктов повестки переговоров станет "расширение присутствия" в Казахстане французской атомной компании Orano (ранее Areva). Ключевому поставщику урана для французских атомных электростанций пришлось приостановить разработку одного из своих месторождений в Нигере из-за международных санкций, последовавших после военного переворота в африканской стране, поясняет агентство. "Казахстан является ключом к энергетической безопасности Франции <...>", - приводит Bloomberg слова эксперта Французского института международных отношений Майкла Левистона.

Еще одной целью визита французского лидера станет попытка повлиять на бывшие советские республики, чтобы они сделали шаги для "снижения уровня зависимости от России". Конфликт на Украине "нарушил давно сложившуюся систему отношений в регионе" и может создать "соответствующие возможности" для ухода среднеазиатских стран из-под влияния Москвы, утверждают источники агентства.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства экономики Франции, в 2022 году Казахстан стал не только крупнейшим поставщиком урана для республики, но и вторым крупнейшим экспортером нефти.