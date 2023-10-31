Китай в период председательства в СБ ООН пообещал помочь решению проблемы Палестины

Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Пекин выступает исключительно за мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Китай в период своего председательства в Совете Безопасности ООН в ноябре намерен оказать активное содействие урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы всегда прилагали усилия для прекращения огня и завершения вооруженного конфликта, для обеспечения безопасности мирных жителей и оказания им гуманитарной помощи, предотвращения серьезной гуманитарной катастрофы, ради всестороннего, справедливого и долгосрочного урегулирования проблемы Палестины, - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос, намерен ли Китай в ноябре выдвинуть какой-либо проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. - Китайская сторона продолжит предпринимать неустанные усилия в СБ ООН для решения данной проблемы".

По словам китайского дипломата, Пекин выступает исключительно за мирное решение проблемы Палестины. Он напомнил, что КНР всегда осуждала насилие в отношении гражданского населения в какой бы то ни было форме и была против нарушения норм международного права.

В СБ ООН действует ежемесячная ротация должности председателя, с 1 ноября ее займет Китай.