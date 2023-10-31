В Армии Израиля заявили, что в секторе Газа удерживают не менее 240 заложников

Как сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, с начала боевых действий 7 октября погибли 315 израильских военнослужащих

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Число удерживаемых в секторе Газа заложников, согласно последним уточненным данным израильских военных, составляет не менее 240. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы проинформировали семьи 240 похищенных", - сказал он на утреннем брифинге.

Хагари также сообщил, что с начала боевых действий 7 октября погибли 315 израильских военнослужащих. "В секторе Газа идут ожесточенные бои, наши военные в настоящее время сражаются на поле боя мужественно и доблестно. Эти боевые действия опасны, они имеют свою цену, они сложны, но необходимы для достижения целей войны", - отметил он.