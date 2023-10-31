31 октября, 08:21,
обновлено 31 октября, 08:50
Палестино-израильский конфликт

В Армии Израиля заявили, что в секторе Газа удерживают не менее 240 заложников

EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE
© EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE

Как сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, с начала боевых действий 7 октября погибли 315 израильских военнослужащих

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Число удерживаемых в секторе Газа заложников, согласно последним уточненным данным израильских военных, составляет не менее 240. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"Мы проинформировали семьи 240 похищенных", - сказал он на утреннем брифинге.

Хагари также сообщил, что с начала боевых действий 7 октября погибли 315 израильских военнослужащих. "В секторе Газа идут ожесточенные бои, наши военные в настоящее время сражаются на поле боя мужественно и доблестно. Эти боевые действия опасны, они имеют свою цену, они сложны, но необходимы для достижения целей войны", - отметил он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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