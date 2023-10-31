Очереди грузовиков на въезд в Латвию из Белоруссии выросли более чем в четыре раза

По данным белорусского Государственного пограничного комитета, количество грузовых автомобилей, направляющихся в Литву, за месяц возросло в 3,5 раза

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Очереди грузовых автомобилей на въезд в Латвию из Белоруссии за месяц увеличились более чем в четыре раза, в Литву - в 3,5 раза. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"За месяц очереди грузовиков в Литву выросли в 3,5 раза, в Латвию - в 4,3 раза. На протяжении октября очереди фур в Литву и Латвию продолжали увеличиваться. При этом власти стран-соседок не приняли меры по улучшению обстановки, а намеренно ухудшали ее на путях международного сообщения, игнорируя нормы пропуска транспортных средств", - говорится в сообщении.

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. При этом без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в польском пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух автодорожных пунктов пропуска.