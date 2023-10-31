СМИ: Байден раскритиковал NYT за статью об ударе Израиля по больнице в Газе

Президент США указал, что материал мог "привести к эскалации конфликта", сообщил портал Semafor

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден резко раскритиковал газету The New York Times (NYT) за ее публикацию о том, что по больнице "Аль-Ахли" в городе Газа ударили силы Армии обороны Израиля. Американский лидер указал, что материал мог "привести к эскалации конфликта", сообщил портал Semafor со ссылкой на источники.

По его информации, Байден "обрушился на газету с критикой" в ходе закрытого заседания в Белом доме на прошлой неделе. Поводом стала статья NYT, в которой издание "распространило заявление [палестинского движения] ХАМАС" о том, что за ударом по больнице в секторе Газа 17 октября стоят израильские военные. Портал указывает со ссылкой на источники, что президент назвал подобный заголовок "безответственным" и подчеркнул, что он "мог спровоцировать эскалацию [конфликта] на Ближнем Востоке". Президент также "был особенно разочарован" тем, что статья "появилась именно в американской газете".

Ранее редакция газеты The New York Times признала, что журналистам следовало лучше проверить факты, прежде чем публиковать материал, в котором вина за удар по больнице в секторе Газа была возложена на Израиль. Как отмечалось в редакционной статье, решение опубликовать материал было основано на данных, полученных от представителей радикального движения ХАМАС, которые нельзя было оперативно проверить. Израильская же сторона, как поясняет NYT, на тот момент не предоставила никакой информации о произошедшем, указав, что расследование продолжается.