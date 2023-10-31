США созовут международную встречу по противодействию вирусам-вымогателям

Зампомощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер отметила, что планируется объявить о запуске проекта, нацеленного на использование систем ИИ для выявления средств, направленных на финансирование атак с применением вирусов-вымогателей

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты организуют 31 октября - 1 ноября международную встречу, посвященную борьбе с вирусами-вымогателями. Об этом сообщила на телефонном брифинге заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер.

По ее словам, в мероприятии, которое пройдет в Вашингтоне, примут участие представители 48 стран, Евросоюза и Интерпола. Как отметила Нюбергер, участники международной инициативы по противодействию вирусам-вымогателям, к реализации которой администрация президента США Джо Байдена приступила в 2021 году, работают над "повышением коллективной устойчивости" к соответствующему вредоносному программному обеспечению, наращиванием сотрудничества для борьбы с такими атаками, преследованием ответственных за них, а также препятствованием финансированию подобных кибернападений.

Зампомощника американского лидера подчеркнула, что на двухдневной встрече планируется объявить о запуске проекта, нацеленного на использование систем искусственного интеллекта для выявления средств, направленных на финансирование атак с применением вирусов-вымогателей. Кроме того, ожидается, что участники мероприятия создадут платформу для обмена данными об угрозах в этой сфере. Они также намерены выработать общую стратегию сбора информации для составления черного списка онлайн-кошельков, которыми пользуются мошенники, прибегающие к использованию вирусов-вымогателей.

Нюбергер не привела полный список стран, представители которых примут участие во встрече. По ее словам, речь идет о крупных и малых государствах, расположенных "практически во всех часовых поясах". Ранее подобные встречи проводились в 2021 и 2022 годах.