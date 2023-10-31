Times: в МИД Британии предлагали отменить приглашение Нетаньяху на саммит по ИИ

По данным газеты, глава ведомства Джеймс Клеверли, а также министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Мишель Донелан были возмущены подобной "рекомендацией", которая противоречит позиции британского правительства по поддержке Израиля

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Представители МИД Великобритании предлагали исключить израильского премьера Биньямина Нетаньяху из числа участников саммита по искусственному интеллекту (ИИ) в Соединенном Королевстве из-за опасений, что в свете операции в Газе его высказывания могли бы отвлечь внимание от главного на форуме. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в Форин оффисе.

По данным издания, чиновники "посоветовали главе внешнеполитического ведомства Джеймсу Клеверли отменить приглашение Нетаньяху на участие в саммите с учетом того, что после израильского вторжения в сектор Газа участие израильского премьера по удаленной связи могло бы отвлечь внимание". Если бы он поднял тему конфликта, это затмило бы высказывания проводящего саммит британского лидера Риши Сунака, говорится в статье.

Клеверли, а также министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Мишель Донелан были возмущены подобной "рекомендацией", которая противоречит позиции британского правительства по поддержке Израиля. По словам дипломатического источника, такой совет был немедленно отклонен. "Ответ был очень твердым: "Нет, они [израильтяне] участвуют", - добавил источник в британском МИД.

Некоторые представители Уайтхолла (лондонская улица с главными правительственными учреждениями страны) в этой связи указывают на традиционные "арабистские" тенденции внешнеполитического ведомства. "В [министерстве] всегда прослеживалась такая тенденция, так что, возможно, это не должно было стать большим сюрпризом", - добавил один из влиятельных деятелей правящей Консервативной партии.

Саммит в Блетчли-парк

Саммит по искусственному интеллекту пройдет на территории усадьбы Блетчли-парк в пригороде города Милтон-Кинс, расположенного в 70 км к северо-западу от Лондона. Во время Второй мировой войны там находилась правительственная школа кодов и шифров (Government Code & Cypher School, GC&CS), где работала команда знаменитого математика Алана Тьюринга, взломавшая код нацистской шифровальной машины Enigma.

Впоследствии на базе GC&CS была создана британская служба радиоэлектронной разведки (Government Communications Headquarters, GCHQ, Центр правительственной связи) - аналог Агентства национальной безопасности США. В настоящее время ее штаб-квартира находится в городе Челтнем.