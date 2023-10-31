В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в восьми регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области. При этом приблизительно через 20 минут после отмены тревога снова была объявлена в Сумской области.

Во время работы сирен сообщалось о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск) и Кривом Роге, расположенных в Днепропетровской области, а также в Херсоне, находящемся под контролем украинских властей.

В новость были внесены изменения (12:49 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.