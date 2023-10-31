В Херсоне произошли взрывы

На подконтрольной Киеву территории Херсонской области действует предупреждение о воздушной тревоге

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание "Вести".

По его информации, о взрывах пишут местные паблики. Издание "Страна" опубликовало фото столба дыма. Утверждается, что он появился после взрыва.

Украинское издание "Вести" позднее сообщило о повторных взрывах в городе.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, на подконтрольной Киеву территории Херсонской области действует предупреждение о воздушной тревоге.

В новость были внесены изменения (12:43 мск) - добавлена информация о повторных взрывах.