Минобороны ФРГ заявило, что армия должна быть подготовлена к "оборонительной войне"

Глава ведомства Борис Писториус уточнил, что на такое гипотетическое развитие событий общество еще "ментально не настроено"

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Германия должна быть подготовлена к тому, чтобы в теории противостоять военным угрозам извне. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Его попросили прокомментировать прежние утверждения о том, что Европе нужно наращивать оборонительные мощности на тот случай, если на континенте начнется война. Отвечая на это, министр сказал, что после начала российской операции на Украине наступила "новая реальность", от которой отвыкли за последние 30 лет. "Мы должны быть в состоянии вести оборонительную войну, чтобы нам не пришлось этого делать в конечном итоге", - сказал Писториус. По его словам, сейчас общество "ментально не настроено" на такое гипотетическое развитие событий. "Мне важно, чтобы мы были настроены на это, поскольку должны быть обороноспособны", - добавил министр.

Писториус сослался на экспертов и сказал, что в настоящее время нет свидетельств, что на какую-либо из стран НАТО готовится нападение извне.

Министру регулярно приходится отвечать на критику о том, что Минобороны слишком медленно расходует средства из оборонного фонда объемом €100 млрд. Писториус ранее говорил, что сильно ускорить этот процесс не получится. По его словам, к концу года освоят примерно две трети от общего объема, но производство и поставки требуют времени. Он считает, что нельзя исправить за 19 месяцев то, что получало мало финансирования последние 30 лет.

Оборонный фонд сформировали в начале 2022 года в качестве реакции на начало российской СВО на Украине.