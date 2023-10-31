Израиль сообщил о задержании с 7 октября на Западном берегу Иордана 710 сторонников ХАМАС

Их подозревают в причастности к террористической деятельности палестинцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Израильские силовики с 7 октября, когда началось нападение боевиков из Газы на Израиль, задержали в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан более 1,1 тыс. разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев, в том числе 710 активистов правящего в секторе Газа радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"На данный момент с начала военных действий более 1 110 разыскиваемых лиц были задержаны по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС), из них 710 являются сторонниками террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что в ночь на 31 октября силовики "действовали во многих населенных пунктах Иудеи и Самарии с целью борьбы с терроризмом и конфискации оружия" и "задержали 38 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, восемь из которых являются боевиками террористической организации ХАМАС". "В ходе операции по задержанию вооруженных террористов в лагере беженцев Кабатия [на Западном берегу] в силовиков была брошена взрывчатка, на что они ответили стрельбой, было зафиксировано попадание. Во время контртеррористической операции в лагере беженцев в Вифлееме начались жестокие столкновения, в ходе которых в солдат были брошены бутылки с зажигательной смесью и камни, на что они ответили стрельбой", - привели военные подробности ночных рейдов.

В армейской пресс-службе подтвердили, что в ночь на 31 октября военные снесли дом заместителя главы политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС Салеха аль-Арури в пригороде Рамаллы на Западном берегу Иордана. "Инженерные подразделения ЦАХАЛ действовали ночью в населенном пункте Арура с тем, чтобы снести дом Салеха аль-Арури - одного из высокопоставленных террористов ХАМАС, находящихся за границей и ответственных за управление терроризмом в Иудее и Самарии", - указали в пресс-службе, отметив, что рейд сопровождался ожесточенными беспорядками и стрельбой.