Глава МИД Омана призвал провести расследование действий Израиля в Газе

Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди отметил, что израильские действия в секторе Газа не являются необходимой самообороной

ДУБАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди призвал международное сообщество провести независимое расследование действий Израиля в секторе Газа и привлечь его к ответственности за нападения на мирных жителей.

"Мое твердое убеждение заключается в том, что насилие не является решением проблемы, и мы решительно осуждаем его, поскольку жертвами в основном являются дети и [другие] гражданские лица. Если мы вспомним исторический опыт, мы совершенно точно поймем, что невозможно решить палестинскую проблему и арабо-израильский конфликт военным путем", - заявил он в интервью Информационному агентству Омана.

Министр отметил, что действия Израиля в секторе Газа не являются необходимой самообороной. По мнению аль-Бусаиди, осада Израилем палестинского анклава, ограничение доступа к воде, электричеству, продовольствию и топливу могут рассматриваться как военные преступления. Он призвал международное сообщество вмешаться в конфликт и удержать Израиль от нарушения международного права. Глава МИД Омана также заявил о необходимости незамедлительного введения режима прекращения огня и установления перемирия, за соблюдением которого будут следить независимые наблюдатели ООН.

"Международное сообщество игнорировало коренные причины конфликта на протяжении десятилетий. Настало время добиться реального пробуждения в Совете Безопасности ООН, соблюдать его резолюции и применять международное право ко всем странам без дискриминации или двойных стандартов", - подчеркнул министр иностранных дел Омана.