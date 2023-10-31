СМИ: израильские войска выпустили 50 снарядов по южноливанским районам

ЦАХАЛ обстрелял окрестности населенных пунктов Эль-Ляббуне и Рамие, передает телеканал Al Manar

БЕЙРУТ, 31 октября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии нанесла серию ударов по пограничным районам Южного Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Manar.

По его сведениям, в ходе обстрела было выпущено не менее 50 снарядов по окрестностям населенных пунктов Эль-Ляббуне и Рамие. Огонь был открыт также по поселку Эн-Накура в западном секторе юга, где в понедельник предприняли вылазку бойцы вооруженного крыла "Хезболлах".

Ранее истребители ВВС Израиля атаковали южные селения Ятер и Зыбкин, а также окраины Тейр-Харфы, Дейры и Бараашита. Израильское командование заявило во вторник, что удары наносились по военной инфраструктуре "Хезболлах", складам с оружием и огневым позициям.

Обмен ударами между израильской армией и "Хезболлах", который продолжается с 8 октября, привел к военной эскалации в приграничных районах. В результате израильские власти приняли решение об эвакуации жителей 29 поселений, расположенных в радиусе 5 км от границы.

В Ливане из-за израильских обстрелов и авианалетов покинули свои дома 29 тыс. человек, большинство из них переместились в Тир и Набатию, где беженцев временно расселяют в школах.