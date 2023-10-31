Япония заявила РФ протест из-за нарушения ее воздушного пространства

По данным Токио, нарушение воздушного пространства страны было в районе северного острова Хоккайдо

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Япония заявила протест РФ в связи с имевшим место, по утверждениям Токио, нарушением воздушного пространства страны в районе северного острова Хоккайдо. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее Минобороны Японии выступило с утверждением, что в районе 12:44 по местному времени (06:44 мск) воздушное пространство над водами вблизи побережья полуострова Нэмуро было нарушено, предположительно, российским вертолетом.

В связи с этим на перехват были подняты истребители Сил самообороны Японии. Токио, по данным Kyodo, также потребовал от Москвы принять меры для недопущения подобных инцидентов.