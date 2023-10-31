Правительство Пакистана утвердило план высылки всех нелегальных иммигрантов

Депортация иностранцев защитит права пакистанских граждан и облегчит им доступ к рабочим местам, сказал министр информации Муртаза Соланги

ИСЛАМАБАД, 31 октября. /ТАСС/. Временное правительство Пакистана утвердило план поэтапной депортации с 1 ноября всех незаконно проживающих в стране иностранных граждан в связи с истечением 31 октября крайнего срока для их добровольного выезда. Об этом сообщил на пресс-конференции министр информации Муртаза Соланги.

"Кабмин утвердил рабочий план поэтапной депортации из Пакистана всех иностранцев, у которых нет документов для проживания в стране. Срок для их добровольного выезда заканчивается 31 октября и он продлеваться не будет, - цитирует министра газета The Express Tribune. - Депортация начнется 1 ноября".

Депортации подлежат все иностранцы без документов.

"Их выезд из Пакистана организован в рамках мер правительства по укреплению национальной безопасности и борьбы с нелегальной иммиграцией. Депортация иностранцев послужит защите прав пакистанских граждан и облегчит им доступ к рабочим местам", - сказал министр.

Депортируемые иммигранты смогут вернуться в Пакистан, получив визы и другие документы на право проживания и ведения бизнеса в стране, сообщил журналистам глава МВД Сарфраз Бугти.

По его словам, к настоящему времени из Пакистана добровольно выехали 200 тыс. нелегальных иммигрантов.

"Граждане Пакистана должны сообщать властям об иностранцах без документов. Укрывательство нелегальных иммигрантов будет строго караться по закону", - предостерег Бугти.

По данным правительства Пакистана, за последние 40 лет на основе Женевской конвенции в страну прибыли свыше 4 млн беженцев из Афганистана, из них 1,7 млн не имеют документов для проживания, и именно эти лица будут подлежать депортации. ООН считает, что в Пакистане сейчас находятся около 1,3 млн зарегистрированных афганских иммигрантов и еще 880 тыс. афганцев, у которых есть статус беженцев, позволяющий им оставаться на пакистанской территории.