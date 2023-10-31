31 октября, 10:57
Военная операция на Украине

В Херсоне сообщили о повреждении складских помещений

По словам главы назначенной украинскими властями городской администрации Романа Мрочко, повреждено около 10 автомобилей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Складские помещения частично разрушены в центре города Херсона, подконтрольного украинским войскам. Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Центральный район Херсона: <...> есть разрушение складских помещений, повреждено около 10 автомобилей", - написал он в Telegram-канале, не уточнив назначение этих складов.

Ранее местные СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в городе. Издание "Страна" опубликовало фотографию столба дыма, который, как утверждалось, появился после одного из них. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, на тот момент на подконтрольной Киеву территории Херсонской области действовало предупреждение о воздушной тревоге. 

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