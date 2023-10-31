В ООН посоветовали Исламабаду учесть фактор риска при депортации беженцев

УВКПЧ рекомендовало Пакистану внести коррективы в план высылки людей

ИСЛАМАБАД, 31 октября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало властям Пакистана внести существенные коррективы в план предстоящей депортации нелегальных иммигрантов из исламской республики.

"Мы просим правительство разработать комплексную систему и <...> механизм организации и регистрации людей, которым грозит непосредственный риск преследования, если их заставят вернуться", - заявил агентству Reuters представитель УВКПЧ в Пакистане Кайсер Хан Африди.

Ранее УВКПЧ выразило обеспокоенность судьбой депортируемых из Пакистана на родину нелегальных афганских иммигрантов, которым, как отмечается в заявлении, в случае возвращения в Афганистан "грозят аресты, пытки, жестокое <...> обращение".

31 октября истекает срок, назначенный властями Пакистана для добровольного выезда из страны всех иностранных иммигрантов, не имеющих документов для проживания на пакистанской территории. С 1 ноября начнется депортация таких лиц, в основном беженцев из Афганистана.

По оценке УВКПЧ, в Пакистане насчитывается 2,18 млн афганских беженцев, которые прошли регистрацию у властей в 2006-2017 годах. После захвата власти в Афганистане в 2021 году движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Пакистан прибыли от 600 тыс. до 800 тыс. афганцев. Некоторые из них имели пакистанские визы, срок действия которых сейчас закончился.