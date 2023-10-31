Bild сообщила об обсуждении визита Эрдогана в ФРГ в середине ноября

По данным газеты, в качестве одной из возможных дат поездки планируется 18 ноября

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Германский таблоид Bild со ссылкой на источники утверждает, что обсуждается организация визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ФРГ в середине ноября. В качестве одной из возможных дат газета называет 18 ноября.

Каких-либо официальных данных на этот счет не приводится.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в мае 2023 года пригласил Эрдогана в ФРГ. Теперь Bild напоминает о недавних критических замечаниях Эрдогана в адрес Израиля и задается вопросом, насколько уместно то приглашение. Газета приводит в связи с этим слова представителя Христианско-демократического союза Йоханнеса Винкеля. "Если Германия с уважением относится к себе, то сейчас подходящий момент отменить приглашение", - сказал он.

Выступая на митинге 28 октября, Эрдоган заявил, что уже работает "над тем, чтобы объявить Израиль военным преступником". При этом движение ХАМАС, по мнению Эрдогана, не является террористической организацией.