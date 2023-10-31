31 октября, 10:16
Палестино-израильский конфликт

Bild сообщила об обсуждении визита Эрдогана в ФРГ в середине ноября

По данным газеты, в качестве одной из возможных дат поездки планируется 18 ноября

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Германский таблоид Bild со ссылкой на источники утверждает, что обсуждается организация визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ФРГ в середине ноября. В качестве одной из возможных дат газета называет 18 ноября.

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Каких-либо официальных данных на этот счет не приводится.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в мае 2023 года пригласил Эрдогана в ФРГ. Теперь Bild напоминает о недавних критических замечаниях Эрдогана в адрес Израиля и задается вопросом, насколько уместно то приглашение. Газета приводит в связи с этим слова представителя Христианско-демократического союза Йоханнеса Винкеля. "Если Германия с уважением относится к себе, то сейчас подходящий момент отменить приглашение", - сказал он.

Выступая на митинге 28 октября, Эрдоган заявил, что уже работает "над тем, чтобы объявить Израиль военным преступником". При этом движение ХАМАС, по мнению Эрдогана, не является террористической организацией. 

Теги:
ПалестинаТурцияГерманияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп ТайипШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
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