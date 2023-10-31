ВВС Индии вывели из эксплуатации одну из последних эскадрилий МиГ-21

Су-30МКИ заменят их как основные боевые самолеты

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 октября. /ТАСС/. ВВС Индии вывели из эксплуатации одну из трех последних эскадрилий истребителей советской разработки МиГ-21, остающихся в стране. Об этом сообщило западное командование ВВС республики.

Четвертая эскадрилья ВВС на базе Уттарлай была дислоцирована в районе Бармер штата Раджастхан. В понедельник прошел последний вылет нескольких истребителей МиГ-21 с базы в сопровождении Су-30МКИ, которые заменят их как основной боевой самолет.

"В ознаменование конца эры самолеты МиГ-21 в последний раз поднялись в небо в Уттарлае в округе Бармер, Раджастхан. По этому случаю МиГ-21 летели в сопровождении Су-30МКИ", - говорится в сообщении западного командования ВВС в соцсети X (ранее Twitter).

Таким образом, в составе ВВС Индии остаются две эскадрильи МиГ-21, которые дислоцированы на базах в городах Биканер и Суратгарх в том же Раджастхане. Общее число остающихся в строю МиГ-21 составляет чуть больше 30. Руководство ВВС Индии планирует к 2025 году закончить эксплуатацию этих машин, история которой насчитывает 60 лет.

Индия - одна из немногих стран, где до сих пор продолжается эксплуатация истребителей МиГ-21, считавшихся самыми распространенными в мире. СССР начал их поставки на Индостан в январе 1963 года. За прошедшее время индийская военная авиация получила 946 истребителей МиГ-21 различных модификаций, 200 из которых были построены по советской лицензии на индийских предприятиях.

Основу индийских ВВС сейчас составляют истребители Су-30МКИ и МиГ-29. На вооружение поступают истребители национальной разработки Tejas Mark-1. В 2022 году Индия закупила 36 французских многоцелевых истребителей Rafale.