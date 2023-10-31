31 октября, 10:23
Палестино-израильский конфликт

Боевое крыло ХАМАС утверждает, что израильские военные попали в засаду на севере Газы

Бойцы "Бригад Иззэддина аль-Кассама" атаковали силы противника, когда те вошли в здание в Бейт-Хануне, сообщили в палестинской группировке

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, утверждает, что израильские военные попали в засаду в населенном пункте Бейт-Ханун на севере сектора Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

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"Бойцы "[Бригад Иззэддина] аль-Кассама" атаковали силы противника, когда те вошли в здание в Бейт-Хануне, внутри которого скрывались наши военные", - говорится в сообщении. Группировка утверждает, что ее члены также атакуют бульдозер и бронетранспортер израильской армии. 

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