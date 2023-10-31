В Мали миротворцы ООН покинули базу в городе Кидаль

Информации о передаче уже бывшей базы МИНУСМА правительственным силам страны не поступало

ПРЕТОРИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Миротворцы ООН покинули базу в городе Кидаль на северо-востоке Мали. Об этом сообщил представитель многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

"Мы вышли из Кидаля утром 31 октября", - приводит его слова Agence France-Presse. Информации о том, что уже бывшая база МИНУСМА была передана правительственным силам Мали, не поступала. Как сообщил малийский новостной портал Abamako, ВВС Мали в течение дня наносят удары по позициям повстанцев в 35 км от Кидаля.

Ранее малийские власти заявили, что вывод контингентов МИНУСМА с баз на севере и востоке страны проходит "в определенной спешке". Согласно договоренности, все базы МИНУСМА в Мали должны быть переданы под контроль вооруженных сил африканской страны.

Ранее миротворцы ООН покинули базы в городах Тесалит и Агелок на северо-востоке Мали.

30 июня СБ ООН единогласно принял по требованию правительства Мали резолюцию о завершении миротворческой миссии в этой африканской стране. Вывод подразделений должен завершиться к 31 декабря 2023 года. МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией СБ ООН. Задача миссии состояла в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. Однако минувшим летом правительство Мали заявило, что МИНУСМА не справилась со своей задачей и должна покинуть страну. На тот момент миссия насчитывала более 15 тыс. военнослужащих. С момента основания миссии в Мали погибли около 300 ее сотрудников.