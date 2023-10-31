31 октября, 10:41
Военная операция на Украине

На Украине заочно предъявили новые обвинения Юлии Чичериной

В СБУ сообщили, что певице вменяют в вину выступления в освобожденных российскими войсками населенных пунктах и записи патриотических видеороликов, а также призывов к украинским военнослужащим складывать оружие

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила российской исполнительнице Юлии Чичериной обвинения еще по трем статьям уголовного кодекса, ей "грозит" пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"СБУ предъявила обвинения российской певице Чичериной", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинской спецслужбы.

В СБУ пояснили, что Чичериной вменяются в вину выступления в освобожденных российскими войсками населенных пунктах и записи патриотических видеороликов, а также призывов к украинским военнослужащим складывать оружие. Ей предъявлены обвинения по статьям об оправдании действий России, о посягательстве на территориальную целостность Украины и незаконном пересечении границы.

В марте прошлого года украинские правоохранительные органы также заочно предъявляли певице обвинения после ее поездки в Энергодар Запорожской области. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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