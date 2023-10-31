31 октября, 10:43
Палестино-израильский конфликт

Хуситы взяли на себя ответственность за запуск беспилотников из Йемена в сторону Израиля

Глава сформированного мятежниками правительства Абдель Азиз бен Хабтур не уточнил, сколько именно аппаратов сторонники "Ансар Аллах" запустили в сторону Израиля

ДУБАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) взяло на себя ответственность за запуск беспилотных летательных аппаратов из республики в сторону Израиля.

"Эти беспилотники принадлежат Йемену", - заявил AFP глава сформированного мятежниками правительства Абдель Азиз бен Хабтур. Он не уточнил, сколько именно аппаратов сторонники "Ансар Аллах" запустили в сторону Израиля.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что "в районе Эйлата на юге Израиля прозвучали сирены, сообщающие о вторжении вражеского летательного аппарата". Позже радио Kan выступило с утверждением, что беспилотник был запущен из Йемена, аппарат был сбит в небе над Красным морем. 

Теги:
ЙеменПалестино-израильский конфликтИзраиль
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