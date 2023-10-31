В Швеции заявили о недопустимости ударов по гражданским объектам в Газе

Министр иностранных дел Тобиас Билльстрём отметил, что Израиль имеет право защищаться от нападений ХАМАС

СТОКГОЛЬМ, 31 октября. /ТАСС/. Недопустимо наносить удары по гражданским объектам в ходе военных действий на Ближнем Востоке. Таким образом министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём прокомментировал расширение Израилем масштабов сухопутной операции в секторе Газа.

"Прямые удары по гражданским объектам не допускаются", - привела газета Aftonbladet слова главы МИД по поводу новой фазы палестино-израильского конфликта.

Билльстрём подчеркнул, что Израиль имеет право защищаться от нападений палестинского радикального движения ХАМАС в соответствии с международным правом. Ответ должен быть соразмерным, сказал министр, отказавшись комментировать, соблюдаются ли при этом нормы международного права. "Оценка должна производиться в каждом конкретном случае", - указал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил о расширении масштабов сухопутной военной операции в Газе.