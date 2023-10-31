Венгрия не поддержит интеграцию Украины в ЕС до возвращения прав закарпатским венграм

Глава венгерского МИД Петер Сийятро заявил, что Будапешт "не требует для общины в Закарпатье ничего сверх того, что было у нее до 2015 года"

БУДАПЕШТ, 31 октября. /ТАСС/. Венгрия не поддержит намерение Украины присоединиться к Европейскому союзу до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что примерно 10 лет назад украинские власти взяли курс на ограничение прав этнических венгров, проживающих в Закарпатской области. В результате пострадали культурно-исторические символы венгерской нации, люди лишились возможности вести полноценное обучение детей в школах и вузах на родном языке.

"В такой ситуации мы не сможем поддержать прогресс в отношении интеграции Украины в европейское сообщество", - заявил глава МИД в ходе слушаний в парламентском комитете по вопросам национального единства. Выступление транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто подчеркнул, что Венгрия "не требует для венгерской общины в Закарпатье ничего сверх того, что было у нее до 2015 года". Министр уточнил, что Будапешт хотел отложить решение этого вопроса, "вынести его за скобки" до тех пор, пока не завершится вооруженный конфликт на Украине. Однако в конце 2022 года украинские власти приняли новые законы, еще больше нарушившие права и осложнившие положение венгерского меньшинства. В связи с этим правительство Венгрии предупредило, что не одобрит переговоры Киева с Брюсселем по вопросу вступления в ЕС.

В то же время Сийярто заверил, что закарпатские венгры по-прежнему могут рассчитывать на поддержку со стороны Венгрии, хотя реализация социально-экономических проектов в Закарпатье с ее участием оказалась затруднена из-за украинского конфликта. По словам главы МИД, сейчас в районах на территории соседних стран, где проживает венгерское меньшинство, осуществляются проекты, на которые правительство Венгрии выделило в общей сложности 216 млрд форинтов (около €565 млн). "Границы нации шире, чем границы страны", - заявил министр.