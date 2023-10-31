В Болгарии в первом туре выборов голосовали 44,94% избирателей

По данным ЦИК, на участки для голосования пришли около 2,72 млн граждан страны

СОФИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги первого тура выборов в местные органы власти, избирательная активность составила 44,94%, на участки для голосования пришли около 2,72 млн граждан страны. Восемь мэров областных центров Болгарии были избраны по итогам первого тура голосования.

В городе Бургас победил Димитар Николов (ГЕРБ), набравший 60,49% голосов избирателей. В Стара-Загора мэр города Живко Тодоров (ГЕРБ) - 55,64%. В городе Враца мэр Калин Каменов (ГЕРБ) - 67,01%. В городе Монтана победил кандидат коалиции с участие ГЕРБ Златко Живков - 62,7%. В городе Тырговиште побеждает Дарин Димитров (ГЕРБ) - 69,09%. В Кырджали успеха добился кандидат "Движения за права и свободы" Ерол Мюмюн - 60,25%. В городе Перник успеха добился кандидат "Движения за развитие Перника" Станислав Владимиров - 79,32%. В Ямболе успеха добился кандидат от группы "Прямая демократия" Валентин Ревански - 79,15%.

В остальных 20 областных центрах, в том числе в Софии, Пловдиве и Варне, 5 ноября предстоит второй тур голосования, выбирать будут из двух кандидатов, получивших в первом туре поддержку большинства избирателей. В Софии это представитель коалиции "Продолжаем перемены" - "Демократическая Болгария" и организация "Спаси Софию" Васил Терзиев, за которого проголосовали 31,8% (119 121 избиратель), и представитель коалиции "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" ("БСП за Болгарию") Ваня Григорова (21,59%, 80 875 избирателей). Избирательная активность в столице составила 36,04%, из около 1,056 млн человек в выборах приняли участие около 380 тыс. избирателей.

Ожидается, что избирателей во втором туре выборов смогут использовать специализированные машины для голосов или бумажные бюллетени. Голосование начнется в воскресенье в 7:00 (8:00 мск) и завершится 20:00 (21:00 мск), когда будут представлены первые данные экзитполов.