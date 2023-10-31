В двух регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в двух регионах Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждения действовали в Днепропетровской и Харьковской областях чуть более получаса.

Ранее тревога несколько раз объявлялась и отменялась в украинских регионах. Сообщалось о взрывах в Днепре, Кривом Роге и находящемся под контролем Киева Херсоне.

В новость были внесены изменения (15:01 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.