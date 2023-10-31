Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты класса "земля - земля" над Красным морем

Как подчеркнули военные, речь идет о первом боевом применении этой системы с начала нынешнего витка обострения вооруженного конфликта в регионе

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Израильские военные перехватили в районе Красного моря ракету "земля - земля", запущенную в сторону Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ракета класса "земля - земля" была запущена по израильской территории из района Красного моря и была успешно перехвачена системой дальнего радиуса действия "Стрела", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули военные, речь идет о первом боевом применении этой системы с начала нынешнего витка обострения вооруженного конфликта в регионе.