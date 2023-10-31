Оппозиция Бангладеш блокирует транспортное сообщение, требуя отставки правительства

Оппозиционеры отмечают, что за последние 52 года в стране "не смогли разработать механизм для проведения честных выборов"

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 октября. /ТАСС/. Участники оппозиционных партий Бангладеш начали трехдневную блокаду транспортного сообщения по всей стране с требованиями отставки правительства и организации выборов под контролем независимых наблюдателей. Об этом сообщила местная газета The Daily Observer.

По ее информации, протестующие приступили к "трехдневной блокаде автомобильных, железнодорожных и водных путей [сообщения]". Представители Национальной партии Бангладеш (BNP) и ряда других оппозиционных партий требуют отставки правительства правящей "Авами лиг" (Народная лига) и проведения новых выборов "под беспартийным и нейтральным контролем". "К сожалению, за последние 52 года мы не смогли разработать механизм для проведения честных выборов. <...> Люди не верят ни в одно учреждение в стране. <...> Теперь вопрос в том, состоятся выборы или нет, и если они состоятся, будут ли они похожи на выборы 2014 или 2018 года", - приводит японская газета Nikkei слова бывшего члена национальной комиссии по выборам Сахавата Хуссейна.

Она также отмечает, что правительство задействовало силы Пограничной службы Бангладеш в Дакке, а также на основных автомагистралях для противодействия беспорядкам.

Ранее суд Дакки санкционировал арест генерального секретаря ведущей оппозиционной партии BNP Мирзы Факхрула. Политик проходит обвиняемым по делу о нападении на дом верховного судьи Бангладеш Обайдулы Хассана. Арест произошел на следующий день после масштабной акции протеста BNP, в ходе которой произошли стычки с полицией. Протесты продолжаются, в результате беспорядков погибли минимум два человека, в том числе полицейский, десятки пострадали.

В Бангладеш в январе 2024 года пройдут всеобщие выборы, на которых правящая с 2009 года премьер Шейх Хасина намерена добиться переизбрания. BNP летом начала активную кампанию уличных протестов, на которых требует отставки Хасины еще до выборов, утверждая, что только так можно гарантировать свободное и честное голосование.