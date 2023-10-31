Кабмин Палестины заявил о недопустимости публикаций неофициальных данных о боях в Газе

Пресс-служба правительства подчеркнула, что только палестинские власти уполномочены предавать информацию по этому вопросу

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Палестины предупредило СМИ о юридической ответственности за публикации неофициальной информации о военных действиях на территории сектора Газа.

"Предостерегаем от публикаций некоторыми СМИ и активистами полевой информации о ходе боев между сопротивлением и силами оккупации на окраинах Газы и сообщений о передвижении оккупационной [военной] техники", - говорится в сообщении пресс-службы палестинского правительства, размещенном в ее Telegram-канале. Она подчеркивает, что только палестинские власти уполномочены предавать информацию по этому вопросу. "Призываем всех придерживаться этого под угрозой юридической ответственности во имя национальных и общественных интересов", - отметила пресс-служба.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселков и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

30 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о "расширении масштаба" сухопутной военной операции в секторе.