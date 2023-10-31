CNN: в США оценивают шансы спасения удерживаемых ХАМАС заложников как "50 на 50"

По данным телекомпании, в переговорах с палестинской группировкой участвуют Соединенные Штаты, Израиль, Катар и Египет

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. США активно прилагают усилия по спасению людей, которых удерживают боевики палестинского движения ХАМАС, но считают, что вероятность их освобождения оставляет 50%. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Собеседники канала указали, что в переговорах по освобождению заложников участвуют США, Израиль, Катар, Египет и представители ХАМАС. Решение Израиля расширить масштабы военных действий в Газе усложнило ход обсуждений, отмечают источники. Администрация президента США Джо Байдена призывает еврейское государство объявить "гуманитарные паузы", чтобы мирные жители Газы и заложники могли покинуть анклав.

По оценке высокопоставленного чиновника американской администрации, перспективы освобождения заложников можно оценить как "50 на 50". Попытки договориться с ХАМАС при посредничестве Катара продвигаются медленно, указал телеканал, во многом потому, что передача сообщений американской стороны и других из Дохи занимает много времени.

Один из источников CNN отметил, что основное внимание в ходе переговорного процесса уделяется идее освобождения заложников, которые находятся в руках ХАМАС, в обмен на сторонников радикалов, удерживаемых Израилем.

30 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари оценил число удерживаемых в секторе Газа заложников в не менее 240.