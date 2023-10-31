Экс-глава МВД Украины раскритиковал Зеленского за авторитарный стиль руководства

Юрий Луценко отметил, что главу Украины можно назвать успешным президентом на основании его победы на выборах, а также того, как он до сих пор представлял страну на мировой арене

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Авторитарный стиль принятия решений украинского президента Владимира Зеленского имеет негативные последствия для страны. Такое мнение выразил экс-министр внутренних дел (2005-2006, 2007-2010), бывший генеральный прокурор Украины (2016-2019) Юрий Луценко в интервью германской газете Welt.

По его словам, Зеленского можно назвать успешным президентом на основании его победы на выборах, а также того, как он до сих пор представлял Украину на мировой арене. "Но за этим скрываются его внутриполитические проступки, о которых никто не говорит: Зеленский правит как авторитарный единоличный правитель, что имеет негативные последствия", - заявил экс-министр.

В качестве примера Луценко привел ситуацию с назначением Зеленским человека из своего окружения на одну из ключевых должностей в сфере реконструкции. В обязанности чиновника, по словам экс-министра, входила защита электрических трансформаторов от воздушных налетов. Этот вопрос он, несмотря на обещания, не сумел решить за год, утверждает политик. "Когда один человек делает все, как Зеленский, у него это получается не так хорошо. И в данном случае он задействовал человека, который, хотя и был лоялен, не подходил для этой работы", - пояснил Луценко.

Бывший прокурор также напомнил, что по своей основной профессии Зеленский - актер. "В своей карьере он зачастую выступал сольно. А когда ты в центре внимания, ты не видишь, кто находится в зале. Тебе все равно, лишь бы тебе аплодировали", - пояснил политик, отметив, что в случае с Украиной залом для президента стала оппозиция и ее игнорируют.

Главный редактор ZN.UA Юлия Мостова сообщила 14 октября изданию New Voice, что Зеленский не под запись потребовал от журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия. По ее словам, с этим призывом глава государства обратился к СМИ после нашумевшего расследования о завышенных ценах на продукты для Минобороны. При этом он не предложил представителям медиа при выявлении фактов коррупции сигнализировать властям, чтобы те приняли необходимые меры, а просто призвал молчать на эту тему, подчеркнула Мостова.