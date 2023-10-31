В Индии несколько оппозиционных политиков заявили о попытке взлома их телефонов

Некоторые из них также публично обвинили правительство и правящую партию в попытках взлома их мобильных устройств

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 октября. /ТАСС/. Несколько оппозиционных политиков в Индии сообщили, что получили уведомления о попытке взлома их смартфонов производства Apple со стороны "спонсируемых государством" хакеров.

Одним из первых о предполагаемой атаке хакеров сообщил один из ведущих политиков оппозиционного Индийского национального конгресса Шаши Тхарур. Он выложил в соцсети X (ранее Twitter) скриншоты уведомлений от Apple, в которых предупреждалось об атаке со стороны "спонсируемых государством злоумышленников, которые пытаются дистанционно взломать iPhone", связанный с аккаунтом политика.

Тхарур сопроводил сообщение комментарием, в котором косвенно дал понять, что в предполагаемой атаке подозревает политических противников из правящей Индийской народной партии. "Рад обеспечивать работой полузанятых чиновников за счет налогоплательщиков. Нет более важных дел?", - написал политик.

О получении аналогичных уведомлений сообщили еще как минимум восемь политиков из оппозиционных партий. Некоторые из них также публично обвиняют правительство и правящую партию в попытках взлома их телефонов.

В компании Apple при этом подчеркнули, что не приписывают подобные атаки конкретным правительствам, кроме того, иногда такие уведомления могут быть ложными. Министр электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнав, представляющий правящую партию, выразил обеспокоенность озвученной оппозиционными политиками информацией и заявил о намерении провести расследование инцидентов, возможно, с привлечением Apple.

Скандал возник на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые пройдут весной 2024 года. На них БДП может добиться продления правления премьер-министра Нарендры Моди на третий срок. Летом 2023 года ведущие оппозиционные партии страны объединились в коалицию, чтобы совместно выступить против правящей партии.