В МВД сектора Газа заявили, что с момента эскалации топливо не посутпало

В ведомстве сообщили о "необходимости скорейших поставок топлива в сектор Газа и прекращении преступных действий Израиля"

РАБАТ, 31 октября. /ТАСС/. Ни одна капля топлива не поступила на территорию палестинского сектора Газа с момента обострения ситуации 7 октября. Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera сообщили в МВД сектора Газа.

"За 25 дней ни одна капля топлива не попала в сектор Газа. Мы столкнулись с крупной катастрофой из-за того, что топливо не поступает в сектор Газа", - отметил собеседник телеканала.

В МВД заявили о "необходимости скорейших поставок топлива в сектор Газа и прекращении преступных действий Израиля".

Ранее гуманитарные организации сообщили, что из-за дефицита топлива десятки больниц и медицинских центров не могут функционировать в секторе Газа, который более трех недель подвергается интенсивным обстрелам израильской армии.