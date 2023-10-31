Медведчук: Зеленский своими комментариями подтвердил участие Киева в событиях в Дагестане

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что заявления президента Украины могут стоить ему поддержки Запада

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский комментариями на тему беспорядков в аэропорту Махачкалы подтвердил, что они были спровоцированы украинскими спецслужбами под руководством Запада. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Почему же Зеленский не смог просто промолчать? - задался вопросом Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру". - Да потому, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы украинскими спецслужбами под руководством западных кураторов, а Зеленский от радости не удержался и "спалил всю контору". Ведь даже от американских журналистов не укрылось, что дело не в российских мусульманах, а в украинских провокациях в Дагестане. Публичное внимание Зеленского последнее время было сосредоточено именно на Дагестане, а Россия имеет огромное количество мусульманских регионов, и там ничего подобного не происходит".

Медведчук считает, что "горе-политик [Зеленский] угодил еще в одну политическую ловушку, из которой ему будет трудно выбраться". "Дело в том, что и лидеры российских мусульман, и руководство России, и российское общество осудили беспорядки в Дагестане, а силовики самым решительным образом их пресекли, - пояснил он. - А вот сам Зеленский в своей стране на государственном уровне развил такую русофобию, такую религиозную вражду и такой правовой беспредел, что Украина давно не может считаться не только цивилизованной страной, но и страной вообще. Политикан указал на беспорядки в России, но сам в своей стране навести порядок не в состоянии, хотя и обещал это, когда избирался президентом".

По мнению лидера движения, заявления Зеленского о беспорядках могут стоить ему поддержки Запада. "Поддерживая Израиль, а не мир на Ближнем Востоке, Зеленский своими руками обрезает Украине западную помощь, - продолжил Медведчук. - Ведь сам-то Израиль не особо поддерживал Украину, занимая более миротворческую позицию. Украина теряет статус горячей точки номер один, а потому режим Зеленского кровно заинтересован в мире на Ближнем Востоке. Но у Зеленского не хватило ума, чтобы это понять. Эта ошибка будет стоить Украине десятки миллиардов западной помощи и, как следствие, [последуют] поражение на поле боя и полный крах государственности".

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили эти события, связав их с провокацией.

Украинские власти, в том числе Зеленский, в связи с произошедшим сделали ряд критических заявлений в адрес России.