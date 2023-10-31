31 октября, 12:12
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

ЕС выделил дополнительно €1,7 млн помощи армянским беженцам из Карабаха

Как отметили в пресс-службе ЕК, "это финансирование идет в дополнение к €10,45 млн, уже выделенным Еврокомиссией в ответ на кризис"

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Евросоюз выделил дополнительно €1,7 млн помощи армянскому населению, покинувшему Нагорный Карабах после военной операции Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

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"Еврокомиссия увеличивает свое гуманитарное финансирование в Армении почти на €1,7 млн в ответ на массовый приток людей из Нагорного Карабаха. Новое финансирование будет направлено на дальнейшее усиление существующей гуманитарной помощи ЕС перемещенным лицам путем предоставления денежной помощи, жилья, продовольственной безопасности и помощи в средствах к существованию, защиты и здравоохранения", - говорится в заявлении ЕК.

В нем подчеркивается, что "это финансирование идет в дополнение к €10,45 млн, уже выделенным Еврокомиссией в ответ на кризис, в результате чего общий объем гуманитарной помощи составит более €12 млн в 2023 году". 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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