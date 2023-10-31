Оппозиция Польши завершает разработку основы коалиционного соглашения

Его проект планируется представить к первому заседанию Сейма 13 ноября

ТАСС, 31 октября. Оппозиционные партии Польши "на днях" сформулируют базовые пункты коалиционного соглашения, проект которого планируется представить к первому заседанию Сейма (нижней палаты парламента) 13 ноября. Об этом заявил вице-председатель Польской крестьянской партии Дариуш Климчак в эфире радиостанции RMF FM.

"Нам нужно два-три дня для выработки финальных очертаний соглашения о создании будущего коалиционного правительства", - отметил он. Политик также заверил, что окончательный проект документа будет готов к инаугурационному заседанию Сейма 13 ноября. По его словам, стороны "достигли понимания" по вопросу большинства кандидатур на ключевые позиции в обеих палатах парламента и по кандидатуре главы правительства. "Рамки, скелет соглашения уже де-факто готовы. Если бы президент созвал первое заседание через два дня, а не 13 ноября, мы смогли бы представить кандидатуры членов президиума Сейма, Сената (верхней палаты - прим. ТАСС) и премьер-министра", - подчеркнул он.

В то же время Климчак скептически отнесся к возможности внедрения "ротационной формулы" смены представителей всех партий, которые войдут в коалицию, на посту маршала (спикера) Сейма. "Мне трудно представить, чтобы осуществление полномочий в порядке ротации применялось для должностей маршала, премьера, министров", - заявил он.

Наиболее приоритетным для его партии постом в будущем правительстве Климчак видит должность министра сельского хозяйства. "Сельское хозяйство, которое является необычайно важным компонентом нашей экономики и экспорта, всегда было объектом нашего интереса", - отметил он.

Политик также подтвердил слухи о попытках переманивания членов его формирования со стороны партии "Право и справедливость" (ПиС), набравшей наибольшее число голосов на парламентских выборах. "Исходя из той информации, которой я располагаю, действительно, была одна или две попытки телефонных звонков [со стороны ПиС], немедленно [нами] прерванных [с посылом], что нам не о чем разговаривать", - сказал он.

По итогам прошедших 15 октября парламентских выборов ПиС получила в Сейме 194 депутатских кресла, крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" (ГК) - 157, движение "Третий путь" - 65, "Левые" - 26, "Конфедерация" - 18. Правящая партия уже предложила нынешнего главу кабмина Матеуша Моравецкого на пост премьера, оппозиционные силы выдвинули своим кандидатом лидера ГК Дональда Туска.